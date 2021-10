Criciúma-SC x Ituano-SP – Galo tenta garantir matematicamente o acesso e Tigre quer seguir vivo na Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 29 (AFI) – Chegou a hora da verdade. Neste domingo (31), Criciúma e Ituano irão se encontrar em uma verdadeira decisão no Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo está marcado para às 16h, no Estádio Heriberto Hulse. Enquanto o Galo de Itu tenta garantir matematicamente o acesso e até a vaga na final, o Tigre busca a reabilitação para continuar vivo na briga.

Com nove pontos ganhos, o Ituano aparece isolado na primeira colocação da chave. Em caso de empate, chegaria aos 10 e não poderia mais ser alcançado pelos demais adversários e por isso, garantiria matematicamente o acesso. Porém, caso vença, além do acesso, o time de Itu também carimba o passaporte para a grande final da Série C.

Do outro lado, o Criciúma precisa necessariamente da vitória para continuar no páreo. Em caso de empate ou derrota, o time carvoeiro, que aparece na segunda posição na tabela com cinco pontos empatado com o Botafogo-PB, perderá a chance de ir à final, mas seguirá com chances de acesso. Deixando tudo para a última e derradeira rodada.

CRICIÚMA

Focado no objetivo, o Criciúma entrou na reta final de preparação para o duelo e fez um treino da manhã desta sexta-feira (29) no palco da partida. Na atividade, o técnico Cláudio Tencati realizou diversos ajustes em todos os setores da equipe e na sequência, o elenco fez um trabalho mais específico de bolas paradas e finalizações, visando a melhora ofensiva, já que o ataque não marcou gols nos últimos dois jogos.

Para o duelo, o time carvoeiro terá dois retornos certos ao time titular. Afinal, volantes Dudu Vieira e Léo Costa cumpriram suspensão na rodada passada pelas expulsões no duelo da terceira rodada com o Botafogo-PB e voltam a ficar a disposição. Eles irão retornar que foram de Arlison e Hygor. Hygor, porém, está disputando uma vaga no ataque e pode começar jogando no lugar de Henan.

ITUANO

Do outro lado, o técnico Mazola Júnior contará com força máxima para armar o Ituano. Isso porque, ele não tem desfalques por suspensão ou lesão, e ainda conta com o retorno do volante paraguaio Jiménez que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar a disposição. Ele retorna no lugar que foi de Bruno Lima.

Já no ataque, o talismã dos últimos jogos, João Victor que marcou dois gols e deu uma assistência nas duas últimas rodadas, deve ganhar a chance e começar jogando ao lado de Tiago Marques. Iago Telles é outra opção, mas corre por fora neste momento.