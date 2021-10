Criciúma-SC x Paysandu-PA – Tigre estreia na 2ª fase da Série C diante do gabaritado Papão – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – Criciúma-SC e Paysandu-PA irão se enfrentar no fechamento da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, na noite deste domingo (03), às 18h, no Estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina. Apesar de jogar em casa, o time catarinense não terá vida fácil, afinal irá encarar o Papão, que chega gabaritado pela liderança do Grupo A na primeira fase.

O duelo irá receber a presença de torcida. Essa será a primeira fez que o Criciúma irá jogar com presença de pessoas nas arquibancadas no Campeonato Brasileiro, já que já teve a presença de torcida no Heriberto Hülse apenas em um jogo da Copa Santa Catarina, torneio estadual para movimentar o segundo semestre das equipes.

Comandado por Paulo Baier, o time catarinense terminou a primeira fase na quarta posição do Grupo B com 30 pontos. Já rival paranese chega gabaritado pela liderança do Grupo A, também com os mesmos 30 pontos.

CRICIÚMA

Para o duelo, o técnico Paulo Baier fez mistério sobre a provável escalação, mas deve mandar a campo o que tem de melhor em seu elenco. No treino de sexta-feira, que foi realizado no local da partida, o comandante fez os últimos ajustes na equipe para a importante partida. Ao final do trabalho, os atletas treinaram as finalizações e jogadas de bola parada.

“Acho que agora é uma arrancada para o nosso grande objetivo. A gente respeita muito o Paysandu, mas sabemos que diante da nossa torcida e da nossa casa, a gente tem que se impor e buscar os três pontos. Isso é crucial para nosso objetivo de começar bem. No quadrangular, tem que pontuar já no primeiro jogo”, avaliou Silvinho.

PAYSANDU

Do outro lado, o técnico Roberto Fonseca contará com três retornos para armar o time titular do Paysandu. Isso porque, o lateral-direito Leandro Silva cumpriu suspensão an rodada passada e agora volta a ficar a disposição. Já o volante Paulo Roberto e o atacante Marlon se recuperaram de lesão e foram liberados pelo Departamento Médico.

Por outro lado, o volante Paulinho, o meia Ruy e o atacante Tcharlles se quer viajaram para Santa Catarina e são desfalques certos. O centroavante segue entregue ao Departamento Médico tratando uma fratura na região da costela. Já os outros dois estão com dores na panturrilha e com um desconforto na coxa.

“Nós temos dois jogadores que não devem participar: Paulinho e Ruy. Mas o restante dos jogadores ficam à disposição, e o que vinhamos fazendo não deve mudar para o final de semana”, disse Roberto Fonseca, quando questionado sobre o time titular.