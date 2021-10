Cruzeiro 1 x 3 Remo – Raposa perde em casa e briga será contra o rebaixamento! – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 28 (AFI) – Definitivamente, a briga do Cruzeiro é com rivais da parte de baixo da tabela. Na noite desta quinta-feira, o time mineiro perdeu para o Remo, por 3 a 1, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a derrota, nem o torcedor mais otimista vê o Cruzeiro com forças para brigar pelo acesso à Série A. Pelo contrário. O time comandado por Luxemburgo é apenas o 13º colocado, com 39 pontos. Está a sete pontos do Londrina (17º) e primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o Remo encerrou sequência de seis jogos sem vitória e respirou um pouco mais contra o perigo do descenso. Os paraenses pularam para o 11º lugar, com 41 pontos.

A partida também marcou o reencontro do técnico Felipe Conceição com o Cruzeiro. Ele dirigiu o time de fevereiro à junho deste ano, sendo demitido durante a Série B. Recentemente, ele ingressou com ação na Justiça do Trabalho pleiteando pouco mais de R$ 1,3 milhões do clube mineiro.

GOLS DOS DOIS LADOS

Em campo, o Cruzeiro dominou as ações no início do primeiro tempo e criou as principais oportunidades de gol. Logo aos três, a defesa do Remo afastou mal e o atacante Vitor Leque finalizou forte de fora da área, obrigando o goleiro Thiago Coelho se esticar todo e mandar para escanteio.

Os mineiros tiveram o controle do jogo e só vieram os visitantes chegarem pela primeira vez no ataque aos 18, quando Matheus Oliveira chutou nas mãos do goleiro Fábio.

Mesmo cauteloso e sem muitas chances no setor ofensivo, o Remo achou seu gol no Independência aos 39 minutos, quando Anderson Uchoa aproveitou sobra em cobrança de escanteio e acertou chute de rara felicidade, no canto esquerdo de Fábio, que chegou atrasado na bola.

Mas a alegria do Remo durou apenas seis minutos, pois aos 45 o Cruzeiro deixou tudo igual após assistência de Vitor Leque e chute do zagueiro Eduardo Brock. O jogo ficou paralisado por quatro minutos para checagem e validação do gol pelo VAR.

CLIMÃO NO INDEPENDÊNCIA

Após o intervalo, mas antes de a bola rolar para o segundo tempo, o técnico do Remo, Felipe Conceição, foi expulso por ter xingado membros da arbitragem após o final do primeiro tempo. Ele deixou o gramado com vaias e xingamentos do torcedor cruzeirense, que não sente saudades.

Com bola rolando, Cruzeiro e Remo fizeram uma partida mais leve e com chances dos dois lados. Os visitantes assustaram com Thiago Ennes aos 12, em cruzamento que foi na direção do gol. Enquanto os mineiros responderam caos 19 com gol de Wellington Nem, mas anulado por posição irregular do atacante.

O equilíbrio ditou o ritmo da partida, mas na reta final o Cruzeiro acabou sofrendo dois gols. Aos 42 minutos, Jefferson recebeu na ponta esquerda, arriscou de fora da área e acertou o canto de Fábio. Depois, aos 47, foi a vez de Ronald acertou belo chute e dar números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Vila Nova, às 19 horas, novamente no Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Remo receberá o Londrina na terça-feira, às 19 horas, no Baenão, em Belém (PA).