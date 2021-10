Cruzeiro é condenado a pagar R$ 8 milhões para ex-Grêmio e Corinthians – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – O fundo do poço do Cruzeiro parece não ter fim. Nesta segunda-feira, o clube foi condenado em primeira instância, pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais, a pagar R$ 8 milhões ao lateral-direito Edilson.

Atualmente no Avaí, o lateral entrou com a ação em junho deste ano cobrando R$ 9,2 milhões. A Justiça, porém, condenou o Cruzeiro a pagar R$ 5,37 milhões por parcelas não pagas do acordo de rescisão e R$ 2,68 milhões de multa por atraso na quitação do acerto.

Edilson defendeu o Cruzeiro entre 2018 e 2020, fazendo parte do elenco rebaixado para a Série B do Brasileiro. Mas o lateral também teve motivos para comemorar em sua passagem pelo clube celeste, sendo bicampeonato mineiro e conquistando a Copa do Brasil de 2018.

Depois de rescindir com o Cruzeiro, Edilson se transferiu para o Goiás, mas teve uma passagem rápida com apenas dez partidas. Sem conseguir se firmar, o lateral acertou com retorno para o Avaí, onde foi revelado.

Titular absoluto do Leão catarinense, Edilson tem 37 jogos, quatro gols e três assistências nesta temporada, ajudando bastante na luta pelo acesso à elite do Brasileirão.

Além de Cruzeiro, Avaí e Goiás, Edilson tem passagens por Grêmio, Corinthians, Botafogo, Athletico-PR, Ponte Preta, Joinville e Atlético-MG, entre outros.