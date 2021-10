Cruzeiro pede empréstimo e empresários dizem “não” – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – A crise do Cruzeiro não tem fim. Em busca de dinheiro para pagar os salários atrasados e acabar com a greve dos jogadores, a diretoria tentou empréstimo com empresários e ouviu um “não”.

De acordo com o colunista Jaeci Carvalho, do jornal Estado de Minas, o presidente Sérgio Santos Rodrigues procurou alguns empresários nesta sexta-feira na tentativa de levantar R$ 9 milhões.

No entanto, o pedido do mandatário celeste foi recusado pelos empresários. A justificativa é de que eles não têm garantias que o Cruzeiro vai conseguir quitar o valor depois.

Ainda nesta sexta-feira, Sérgio Santos Rodrigues ia se reunir com os líderes do elenco para tentar acabar com a greve. O Cruzeiro só volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Avaí, em Florianópolis.

Faltando oito rodadas para o fim da Série B, o Cruzeiro tem 40 pontos e está na 12ª colocação, muito perto de escapar do rebaixamento.

GREVE!

Na ‘Carta à Nação Azul‘, divulgada nas redes sociais, os atletas cobraram uma posição mais firme da diretoria para resolver os problemas financeiros do clube. Entre os jogadores que se manifestaram está o goleiro Fábio, o mais experiente do grupo.

Segundo o grupo, em 2021 os vencimentos chegaram a ter seis meses de atraso. A falta de dinheiro afeta também os funcionários do clube, que atualmente recebem ajuda de custo dos jogadores.

Apesar da situação considerada “desgastante e angustiante”, o elenco garante que não há interferência nas performances em campo.

“Não faltou e nem faltará empenho para o cumprimento dos contratos de trabalho por atletas profissionais e funcionários, que jamais deixaram e/ou deixarão de honrar a tradicional camisa deste gigantesco clube”, aponta um trecho da carta.