Cruzeiro quer embalar de vez para sair da crise e Guarani foca em seguir na cola do G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Mais duas partidas dão sequência as disputas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira (22). Embalado por quatro jogos sem derrota, o Cruzeiro mesmo em meio a crise, tenta seguir subindo na tabela. Já o Guarani, que vem de um empate em um duelo direto contra o CRB, foca em voltar a vencer para seguir na cola do G4.

Logo às 19h, o Bugre recebe o Confiança, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Atualmente na sétima colocação, o Guarani soma 46 pontos e está há quatro de distância do Avaí, que é o primeiro na zona de acesso e tem 50. Porém a missão não será fácil, já que o time sergipano vem embalado de duas vitórias seguidas e está fazendo de tudo para sair do Z4. Com 28 pontos, o Dragão é 19ª colocado.

Um pouco mais tarde, Avaí e Cruzeiro se enfrentam no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h30. Enquanto a Raposa está invicto há quatro jogos e aparece na 12ª posição, com 39 pontos, o time catarinense também vem em alta. Mas, empatou e perdeu os últimos jogos, por isso precisa voltar a vencer para continuar no G4.

A rodada segue sendo disputada no final de semana, com dois jogos no sábado (23) e dois no domingo (24). Enquanto o Vasco visita o Náutico no Estádio dos Aflitos, no Recife, a Ponte Preta encara o Remo, no Estádio Baenão, em Belém.