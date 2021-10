CSA 4 x 1 Brusque – CSA não toma conhecimento, atropela Brusque e mantém sonho do acesso vivo – Futebol Interior

Maceió, Al, 09 (AFI) – O CSA confirmou seu bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e mostrou que o sonho do acesso continua vivo ao bater o Brusque por 4 a 1, na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time alagoano contou com boas atuações do meia Renato Cajá, que anotou um gol, e do atacante Dellattorre, que marcou dois, para garantir a vitória. Iury fez o outro do CSA e Garcez diminuiu para o Brusque.

Com o resultado, o CSA chega a sexta posição, com 45 pontos, a três do Goiás, quarto colocado e soma agora seu sexto jogo invicto na Série B – venceu na sequência de Londrina, Botafogo, Cruzeiro e Ponte Preta e empatou com o rival CRB na última rodada.

O Brusque é o 14ª colocado, com 35 e tem sua sequencia de duas vitórias seguidas (Brasil de Pelotas e Guarani) quebradas.

O JOGO

O CSA foi para cima desde o começo do primeiro tempo e teve no meia Renato Cajá e no atacante Dellatorre as principais figuras ofensivas no primeiro tempo. Enquanto o primeiro criava, o segundo teve boas chances de marcar o gol.

Aos 12, Delattore cabeceou nas mãos do goleiro Ruan Carneiro. Aos 30 minutos, Renato Cajá, que já tinha arriscado de fora da área antes, tentou novamente, o goleiro falhou, mas Dellatorre perdeu sozinho. Na terceira oportunidade, ele não desperdiçou. Aos 32, Iury Castilho lançou Dellatorre e ele bateu forte na saía do goleiro.

O CSA não soube administrar o placar favorável e sofreu o o castigo aos 41 minutos. Zé Matheus cobrou falta, Garcez dominou e bateu para empatar. Cinco minutos depois, porém, Didira cruzou e Dellatorre novamente, colocou o CSA na frente no final do primeiro tempo.

ETAPA FINAL

Na volta do primeiro tempo, o CSA fez o terceiro logo no primeiro minuto do segundo tempo. Cristovam toca para Yuri, que bateu colocado no cantinho de Ruan Carneiro

O CSA não baixou guarda e buscou ficar no ataque para administrar o marcador. O panorama melhorou aos 24 com a expulsão de Ianson aos falta em Yuri.

Um minuto depois da expulsão, o CSA definiu o jogo, com gol de Renato Cajá, que chutou da entrada da área para marcar o quarto.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, a 30ª da Série B, o Brusque recebe o Remo na sexta-feira (15), enquanto o CSA, no mesmo dia, encara o Goiás fora de casa.