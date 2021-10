CSN abre milhares de oportunidades de emprego pelo país

CSN abre milhares de oportunidades de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. Para se candidatar, basta preencher todos os requisitos informados pela empresa. Confira todas as informações!

CSN anuncia NOVAS vagas de emprego



A CSN está com milhares de vagas de emprego abertas para contratação de colaboradores de diversas funções em todo o país. Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, seguro de vida, restaurante interno e convênio médico. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Técnico de Manutenção Eletroeletrônica – Uberlândia;

Programa de Estágio 2022 – 1º Semestre – Nível Superior – Congonhas;

Jovem Aprendiz de Eletromecânica – CSN Mineração – Congonhas;

Jovem Aprendiz de Operação de Beneficiamento de Minérios – CSN Mineração – Congonhas;

Jovem Aprendiz de Operação de Equipamento de Mina – CSN Mineração – Congonhas;

Banco de Talentos Jovem Aprendiz – São Paulo;

Analista de Planejamento Manutenção PL (VAGA TEMPORÁRIA) – Congonhas;

Programa de Estágio 1º Semestre 2022 Nível Superior – Arcos;

Analista de Logística (Sucata) Sênior – São Paulo;

Estagiário Nível Superior – Araucária;

Programador de Rpa Ui Path Pleno – São Paulo;

Técnico de Manutenção de Máquinas III – Congonhas;

Engenheiro II – Elétrica ou Automação – Rio de Janeiro;

Engenheiro II – Congonhas;

Estagiário Nível Superior – Ceará;

Mecânico I (Ferramenteiro) – Exclusivo para PCD – Congonhas;

Coordenador de Operações – Rio de Janeiro;

Engenheiro II Civil – Rio de Janeiro;

Analista de Tecnologia da Informação SR – Congonhas;

Médico do Trabalho – Rio de Janeiro;

Programador de Rpa Ui Path Pleno – São Paulo;

Pessoas com Deficiência – Todo Brasil.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas abertas na CSN, devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a oportunidade desejada e, anexar o currículo atualizado.

