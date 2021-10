Cuca explica queda de rendimento de Hulk e Nacho Fernández no Atlético-MG – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG – Hulk e Nacho Fernández são os principais nomes do Atlético-MG na temporada 2021. Os dois jogadores, no entanto, estão neste momento, já se encaminhando para a reta decisiva do Campeonato Brasileiro e para as semifinais da Copa do Brasil, abaixo do potencial demonstrando em outros momentos no ano. O técnico Cuca reconheceu que os dois podem render mais em campo.

Hulk é o grande destaque do Atlético-MG em 2021 – são 21 gols e 12 assistências. Nos últimos jogos, no entanto, não foi bem. Contra o Palmeiras, na semifinal da Copa Libertadores, o atacante esteve longe de ter destaque como de costume. No último sábado, contra o Internacional, deu uma assistência após jogada individual, mas não teve boa exibição.

TEM O QUE MELHORAR

Contra a Chapecoense, Hulk não foi bem. O jogador prendeu muito a bola em algumas arrancadas, mesmo com companheiros melhores posicionados para receber o passe. Cuca diz que já conversou com o atacante e que todos no ataque precisam encontrar maneiras diferentes para sair da forte marcação adversária.

“(O Hulk) Está tendo as tomadas de decisões erradas. Tenho conversado muito com ele, que está sendo visado a forma como ele joga. Temos que ter plano B e C dentro dessa cartilha. Vamos trabalhar ainda mais em cima disso”, disse.

E O NACHO?

A queda de Nacho Fernández também é visível. O meia argentino não teve boas atuações recentemente e vem demonstrando queda física durante os jogos. Em Chapecó (SC) teve quatro passes decisivos, mas cometeu muitos erros, comprometendo em algumas situações a criação de jogadas. Na temporada, já marcou oito gols e deu oito assistências. Cuca afirma que procura passar confiança para o jogador retomar o melhor futebol.

“O Nacho também teve essa queda, é notório. A gente tem que passar confiança para o jogador, dentro da cobrança. Ele é um jogador importante para nós, que pode e deve resolver situações. A gente tem confiança nele e vamos continuar o trabalho para que ele possa retomar os grandes jogos que ele fez”, concluiu o treinador

PRÓXIMO COMPROMISSO .

Depois do empate com a lanterna Chapecoense, o Atlético-MG busca reação neste sábado, às 16h30, contra o Ceará, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time tem 11 pontos de vantagem (com dois jogos a mais) para o vice-líder Flamengo na tabela de classificação do Brasileirão.