Cuiabá enfrenta Flamengo para aumentar sequência invicta como visitante – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 15 (AFI) – Sem saber o que é perder há mais de quatro meses como visitante, o Cuiabá tem a difícil missão de enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência de 11 jogos de invencibilidade longe dos seus domínios, o Cuiabá conseguiu apenas três vitórias, mas os empates estão o ajudando a se aproximar do objetivo de permanecer na elite. Com 34 pontos, o time está no meio da tabela.

Não bastasse o fato de enfrentar o Flamengo, com o apoio da torcida no Maracanã, o Cuiabá ainda vai precisar superar uma série de desfalques. O lateral-direito João Lucas e o meia Max estão de fora por questões contratuais – estão emprestados pelo adversário. Já o meia Cabrera foi vetado pelo departamento médico com um incômodo na coxa direita.

Dos três desfalques, apenas Cabrera não é titular. Na lateral direita, Lucas Ramon é o provável substituto. Para o lugar de Max, o técnico Jorginho tem Felipe Marques e Jonathan Cafú, que retorna de suspensão. Existe ainda a possibilidade de Elton, autor do gol da vitória sobre o Sport, por 1 a 0, entrar na vaga de Jenison.

“Não tem como jogar de peito aberto contra Flamengo e Atlético-MG. São equipes de muita qualidade. Mas nós temos nossa capacidade para conseguir um resultado positivo. Vai exigir muito de nós, muita concentração e muita dedicação na marcação. É fundamental ser efetivo quando tiver oportunidades”, alertou o volante Auremir.

O provável Dourado é: Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Jonathan Cafú e Elton.