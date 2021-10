Cuiabá recebe o São Paulo para respirar contra o rebaixamento – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 10 (AFI) – O Cuiabá passa por um momento de instabilidade no Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, recebe o São Paulo nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), no encerramento da 25ª rodada, e o objetivo é se distanciar da zona de rebaixamento.

Com três empates e uma derrota nas últimas quatro rodadas, o Cuiabá é o 12º colocado, com 30 pontos, a quatro da zona de rebaixamento. O problema é que o desempenho como mandante não traz boas expectativas.

Em 12 partidas realizadas na Arena Pantanal, o Cuiabá tem três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Isso faz com que tem a terceira pior campanha em casa no Brasileirão, na frente apenas de Atlético-GO e Chapecoense.

Sobre o time, o técnico Jorginho vai realizar pelo menos dias alterações em relação ao que empatou com o Grêmio, por 2 a 2, em Porto Alegre (RS). O zagueiro Paulão retorna de suspensão e o lateral-esquerdo Uendel está à disposição após ser poupado.

Com o retorno de Paulão, Marllon e Alan Empereur brigam por uma vaga na defesa. Na lateral esquerda, Lucas Hernández volta para o banco de reservas. Existe ainda a possibilidade de Rafael Gava aparecer no lugar de Camilo no meio-campo.

“Creio que o São Paulo vai vir com raça e com tesão de jogar, até por conta da situação deles. Respeitamos o adversário, mas o Cuiabá está preparado para se manter em alta no campeonato. É um jogo difícil, mas não é impossível”, disse o meia Max.

A provável escalação do Cuiabá é: Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê, Camilo (Rafael Gava) e Max; Clayson e Jenison.