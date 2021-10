Cuiabá x Red Bull Bragantino – Para seguir sonhando com título… – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 31 (AFI) – Ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino enfrenta o Cuiabá na segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada. Diferente do time paulista, a equipe do Mato Grosso tem como preocupação se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino vive grande momento na temporada e briga diretamente por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, a equipe paulista fez 3 a 0 no Sport, ficando com 49 pontos na tabela de classificação.

O Cuiabá, por outro lado, vem de derrota para o líder Atlético Mineiro por 2 a 1. A equipe do Mato Grosso tem 35, ainda com uma certa gordura dos times que aparecem dentro da zona de rebaixamento.

COMO VEM A LINGUIÇA VOADORA

O técnico Maurício Barbieri tem desfalques importantes para o duelo. O treinador não poderá contar com o atacante Artur, o lateral Edimar e o zagueiro Fabrício Bruno, todos suspensos. Mas os problemas não param aí.

O Bragantino ainda não contará com os lesionados Luan Cândido, Jadsom, Lucas Evangelistas e Praxedes, todos entregues ao Departamento Médico. A principal novidade é a entrada de Helinho no setor ofensivo, na vaga deixada por Artur.

Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira

“Vamos enfrentar uma equipe que vem também em um bom momento, bastante organizada. Sempre é complicado jogar lá pela questão climática, calor. Sempre é difícil, mas vamos nos preparar da melhor maneira para tentar fazer um grande jogo e buscar uma vitória também”, falou Barbieri.

E O DOURADO?

Do outro lado, Jorginho terá o retorno de Pepê, livre de um desconforto muscular. Marllon e Lucas Hernández também estão de volta, mas a dupla deverá ficar como opção no banco de reservas, assim como Rafael Gava, titular frente ao Atlético Mineiro.

“Eu acho que estamos em um mês decisivo, até mesmo pela nossa sequência em casa. Os jogos fora de casa também são decisivos. Estamos com bom aproveitamento fora de casa, serão jogos importantes para nos direcionar sobre o que será no fim do campeonato. Espero que consigamos o máximo de pontos possível para, já neste mês de novembro, conseguir a permanência”, disse Paulão.