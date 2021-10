Cuiabá x São Paulo – A pressão em cima de Crespo vai aumentar? – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 10 (AFI) – Com Hernan Crespo cada vez mais pressionado pela falta de resultados, o São Paulo faz um confronto direto nesta segunda-feira com o Cuiabá, a partir das 20 horas, na Arena Pantanal, no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times estão separados por apenas um ponto na tabela e não vencem há quatro rodadas. Com 30 pontos, o Cuiabá aparece na 12ª colocação, enquanto o São Paulo vem na 14ª, com 29. Quem vencer, respira na luta contra o rebaixamento.

COMO VEM O DOURADO

Sobre o time, o técnico Jorginho vai realizar pelo menos dias alterações em relação ao que empatou com o Grêmio, por 2 a 2, em Porto Alegre (RS). O zagueiro Paulão retorna de suspensão e o lateral-esquerdo Uendel está à disposição após ser poupado.

Com o retorno de Paulão, Marllon e Alan Empereur brigam por uma vaga na defesa. Na lateral esquerda, Lucas Hernández volta para o banco de reservas. Existe ainda a possibilidade de Rafael Gava aparecer no lugar de Camilo no meio-campo.

TRICOLOR ESTÁ PRONTO?

O São Paulo encerrou a preparação para o jogo com uma atividade na manhã deste domingo, horas antes de embarcar para Cuiabá. O técnico Hernan Crespo praticamente definiu o tme com a mesma formação que iniciou no empate com o Santos, por 1 a 1.

A dúvida do treinador argentino é entre Gabriel Sara e Marquinhos no meio-campo. O zagueiro Arboleda segue de fora por estar com a seleção do Equador. Já o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Galeado estão vetados pelo departamento médico.