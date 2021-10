Currículo assertivo – dicas para o candidato

O currículo é um ponto muito importante para o profissional se direcionar assertivamente no mercado de trabalho. Por isso, a construção do currículo deve ser feita de maneira estratégica para que o documento seja atrativo e não seja descartado por excesso ou por falta de informações.

Currículo assertivo – veja dicas

Sendo assim, veja algumas dicas adaptáveis para que você direcione o seu currículo de uma forma atrativa e eleve as suas chances de direcionamento profissional.



Os seus dados pessoais precisam ser claros e objetivos

Primeiramente, os seus dados pessoais precisam ser claros e objetivos. Por isso, certifique-se de que os seus estejam atualizados, bem como, não insira um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas. Além disso, não coloque informações excessivas, como número de documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo, por sua vez, precisa ser direto. Geralmente é indicado que coloque a área de atuação e o seu cargo. Por exemplo: analista de marketing digital, assistente de Recursos Humanos, gerente de loja etc.

Trajetória profissional

Por conseguinte, é fundamental que você informe as atividades exercidas durante as suas experiências profissionais. Sendo esse inclusive um dos pontos mais relevantes dentro do currículo.

Por isso, coloque o período de atuação em cada empresa, bem como, descreva de forma sucinta as atividades exercidas. Lembre-se de colocar os pontos importantes referentes à sua área de atuação, já que esses pontos serão explorados pessoalmente durante a entrevista de emprego.

Carreira acadêmica / escolaridade

Além disso, a mesma lógica deve ser seguida no que diz respeito à sua escolaridade. Sendo assim, coloque a sua trajetória acadêmica sempre em ordem cronológica inversa. Ou seja, do curso atual para o anterior, de maneira que as informações fiquem de fácil visualização e estejam sempre atualizadas.

Caso você seja um estudante, informe a previsão de término do seu curso e a modalidade de ensino. Visto que na atualidade é muito importante que você informe se estuda de maneira presencial ou online.

O resumo e a relação com a experiência profissional

O resumo do currículo é uma opção para o candidato. Todavia, caso você decida por inserir um resumo no documento, faça uma relação entre os pontos descritos na trajetória profissional e as competências e habilidades inseridas no resumo. Pois o profissional selecionador irá buscar por essa relação, ainda que ela ocorra de forma indireta no seu currículo.

Mantenha seu currículo atualizado em plataformas digitais

Dessa forma, a construção do seu currículo ficará direcionada assertivamente para que você alcance seus objetivos profissionais. Além disso, é muito importante que você mantenha seu currículo atualizado em plataformas digitais, como o LinkedIn.