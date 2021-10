Cursos profissionalizantes e capacitações qualificam moradores da zona rural de Penedo

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Abastecimento de Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) da Prefeitura de Penedo em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) realizará ao logo do mês de outubro e até o final do ano diversas capacitações, com foco nos agricultores penedenses e moradores da zona rural do município.

Os cursos que já começaram vão desde vestuário e moda intima, primeiros socorros e inclusão digital.

Também serão realizadas capacitações voltadas ao processamento das diversas variedades agrícolas produzidas no âmbito municipal, sendo essas industrialização de doces, laticínio, suinocultura, processamento de polpa de frutas e mecanização agrícola.

O Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima afirmou que até o final do ano diversas capacitações serão realizadas contando também com a parceria do SEBRAE, promovendo capacitação técnica para o homem do campo penedense.

“Estamos realizando diversos treinamentos em parceria com o SENAR, a exemplo de curso de fruticultura, visando a questão do desenvolvimento agrícola em Penedo. Também continuamos o trabalho de formação da cadeia produtiva do pescado em Penedo, tudo isso visando a geração de emprego e renda”, explicou o Secretário

Manoel Messias Lima também destacou a importância da capacitação dos agricultores para a produção de frutas e verduras, com o objetivo também de aumentar a produção para o mercado interno.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP