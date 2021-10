Curte ficção? Confira trailer do filme ‘Anatomia de um Julgamento’

Saiu o trailer do filme “Anatomia de um Julgamento”, longa de ficção, baseado em eventos reais, que revive as sessões do julgamento de Franz Murer, conhecido político austríaco, acusado de supervisionar o massacre de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. No tribunal, testemunhas de todos os cantos do mundo prestaram depoimentos reforçando as acusações contra Murer, conhecido como “Açougueiro de Vilnius”. A estreia do longa-metragem no Cinema Virtual está prevista para 4 de novembro.