Dandan confia em reação do Falcon no Sergipano A2 e elogia trabalho de Luciano Quadros – Futebol Interior

Aracaju, SE, 20 (AFI) – O Falcon segue treinando forte para se reabilitar no Campeonato Sergipano A2. Após três empates na competição, foi contratado o técnico Luciano Quadros para comandar a equipe na busca pelo acesso à elite estadual. Com um novo gás, o volante Dandan elogiou o trabalho desenvolvido pelo novo comandante ao lado do auxiliar Erick Luchetti, ressaltando que é fundamental a equipe ser mais efetiva nas oportunidades para engrenar na competição.

“O Luciano Quadros e o Erick são grandes profissionais e buscam sempre extrair o melhor da gente. Com certeza, eles e toda a comissão técnica estão se dedicando para que possamos entrar numa fase de vitórias. Estamos trabalhando muito para melhorar os pontos que o grupo vem falhando. Precisamos aproveitar melhor as chances criadas e a gente vem treinando muito”, revela.



ESTÃO INCOMODADOS

Dandan afirma que a série de empates têm incomodado todo o elenco do Falcon. Segundo o camisa 5, a equipe precisa evoluir em alguns pontos e destaca que é fundamental a reação imediata para dar mais confiança no sonho da vaga no Sergipano A1.

“Tivemos três resultados que não queríamos de forma alguma, mas aconteceram. São coisas do futebol. Estamos trabalhando dia após dias para que tenhamos resultados positivos. Somos uma equipe qualificada e bem trabalhada para buscar esse acesso. Tenho plena certeza que a classificação vai vir. É preciso colocar em prática tudo que é treinado, buscando sempre evoluir para conquistarmos nossos objetivo”, finaliza Dandan.

PRÓXIMA PARTIDA

Com três pontos, o Falcon entra em campo no próximo sábado, 23, às 15h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros, contra o Sport-SE pela quarta rodada do primeiro turno do Grupo C do Sergipano A2.