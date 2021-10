Daniel Cady sobre criação de abelhas: ‘Comecei com uma e hoje tenho 100 caixas’

Nem mesmo Daniel Cady ficou de fora das estatísticas da pandemia. Em conversa exclusiva com o iBahia, o influenciador fitness contou que sofreu com insônia, ansiedade e inquietação, sintomas que cresceram cerca de 26% no último ano, segundo dados da revista científica The Lancet. Mas, foi em contato com a natureza que Cady encontrou seu remédio: as abelhas sem ferrão.

“No início da pandemia, eu estava muito ansioso, com insônia. Eu precisava me conectar com alguma coisa, os pés não estavam no chão. Aí eu comecei a resgatar isso.”, revelou.

O meliponário da família Sangalo-Cady foi muito comentado nos últimos meses, depois que o nutricionista divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostra o espaço de criação de abelhas sem ferrão, construído em sua casa, localizada em Praia do Forte.

Segundo Cady, a sua relação com os insetos é antiga. Desde criança conviveu com o avô e o tio, que eram amantes dos animais. “Meu avô, há 50 anos atrás, começou a criar abelhas com ferrão. Ele sempre foi conservacionista, em defesa da natureza, e passou muito disso para a gente”, explicou.

Neste período, Daniel fez uma viagem com o filho mais velho, Marcelo, de 12 anos, até a fazenda do avô. Lá, ele relembrou antigas memórias e começou a mergulhar nos livros deixados no local. “Quando eu cheguei lá, vi os livros de meu avô, o que ele gostava. Comecei a dar uma lida, a vê com o que ele era conectado e voltei com essa ideia. Já conhecia as abelhas sem ferrão e comecei a pensar em criar isso”, disse ao se referir ao próprio meliponário.

Com estudos e cursos, ele começou a investir em uma caixa de abelhas. A partir daí, não parou mais. “Eu me apaixonei por elas. Comecei a me ocupar e ocupar minha cabeça. E tem tudo haver com a ideia que eu passo, tem tudo haver com a produtividade. As abelhas são responsáveis por ⅓ ou ¼ da produção de alimentos do mundo”, explicou. Foto: Reprodução | Instagram

E assim, uma caixa de abelhas se tornou 100 caixas, e o nutricionista já produz o próprio própolis e o próprio mel. A família, sempre envolvida, também participa e apoia a atividade. Marcelinho e as gêmeas, Helena e Marina, de 3 anos, acompanham o pai na colheita dos alimentos. “Eu passo [o conhecimento] de forma prática. A gente colhe o mel na caixa da abelha e eu explico porquê é importante. Eu explico que a abelha não ataca, se defende. E a importância do trabalho das abelhas”, conta.

O jardim é agora o espaço favorito da família que se aproximou ainda mais durante a pandemia. A vivência da natureza já é parte do dia-a-dia, uma herança de pai para filho. “Foi o que fizeram comigo e eu tento passar isso. Um tempo de qualidade, sem celular. Então, é uma forma de sair da rotina. A gente se aproximou ainda mais, com minha esposa em casa e tal. Nós tivemos um tempo de qualidade, foi um lado positivo e soubemos aproveitar isso. O despertar de uma nova consciência”. Foto: Aymée Francini | Arquivo Pessoal

Cady também revelou o seu lado empreendedor. Entusiasta da natureza, o nutricionista agora se concentra em projetos engajados com o meio ambiente, voltados para a agrofloresta e o reflorestamento.

“Eu comecei, além das abelhas, a me engajar com o movimento de agrofloresta. Fiz alguns cursos onlines, até um curso presencial em uma fazenda isolada, e aí eu fiquei muito envolvido com a questão do reflorestamento. Comecei a pensar em um projeto em que eu pudesse financiar e ajudar, comprar mudas, plantar, etc.”, explicou.

Assim, junto com um sócio, surgiu a ideia de vender camisas com estampas inspiradas na natureza. A proposta é que, a cada produto vendido, uma árvore seja plantada. Na loja online (loja.danielcady.com.br) já é possível garantir as peças, que tem parte do valor repassado para a ONG parceira, SOS Mata Atlântica. Atualmente, cerca de 500 árvores já foram plantadas por conta do projeto. “Eu fico muito feliz em contribuir com isso”, finalizou Cady.