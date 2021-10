Datena anuncia saída da Band para concorrer à presidência em 2022

O apresentador do programa policial da Band é pré-candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), ex-partido do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, afirmou no ‘Brasil Urgente’.