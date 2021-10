Dayane Mello e Aline Mineiro movimentam o edredom em ‘A Fazenda 13’

O clima esquentou entre Dayane Mello e Aline Mineiro em ‘A Fazenda’. Na madrugada desta quinta-feira (21), as peoas trocaram carícias debaixo do edredom, causando muito barulho entre os telespectadores nas redes sociais.

Horas antes, reunidos no banheiro, os peões Rico, Dayane e Aline já haviam conversado sobre algumas intimidades. “Eu já sei até como ela gosta de ser tocada já”, disparou a modelo ao falar sobre a colega de confinamento. Aos risos, a ex-panicat respondeu: “Delicadeza”. O influenciador então acrescentou: “Você é muito safada”, exclamou o rapaz.

Mas foi na madrugada que a coisa esquentou. Vídeos registrados pelas câmeras do Playplus e compartilhados por internautas no Twitter mostram as duas confinadas movimentando o edredom no reality.

Confira:

[[embede]]