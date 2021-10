De Corumbá para Brasil, jovem atacante Ronald ganha visibilidade no Atlético-GO – Futebol Interior

Goiânia, GO, 27 (AFI) – A equipe do Atlético-GO conquistou sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão e afastou de vez a sina que não ganhava no Estádio Antônio Accioly, já havia vencido o líder Atlético Mineiro, jogando em Goiânia, após longos 11 jogos e na última rodada fez 2 a 0 no Grêmio.

Com as duas vitórias consecutivas o Dragão deu grande salto na tabela de classificação, o time do atacante que vem sendo uma peça fundamental no esquema de jogo do técnico Eduardo Sousa ganhou vaga no time titular e chega numa sequência de 07 jogos e chegou a 23 jogos como profissional vestindo a camisa do Atlético contando 2020 e este ano, “Mais uma vitória importante para equipe que vem numa crescente dentro da competição e principalmente vencendo dois grandes clubes diante do nossos torcedores que vem fazendo a diferença nos jogos em casa nos apoiando do início ao fim da partida”, disse atacante Ronald.

PASSAGEM NO ANÁPOLIS

O atacante que completou 20 anos no meio deste ano voltou ao Atlético após uma grande passagem pelo Grêmio Anápolis e muito jovem acabou entrando para história do time da Raposa com primeiro título da primeira divisão goiana, além de ter feito dois gols e uma assistência também foi eleito a grande revelação da competição e esteve na seleção do campeonato e com essa grande participação fez com que Ronald retornasse ao Dragão. Mas antes de seu retorno foi sondado por clubes de Portugal, mas objetivo do atleta era permanecer no Brasil.

TRAJETÓRIA

Natural de Corumbá-MS, Ronald começou aparecer para o futebol no Corumbaense, clube do Mato Grosso do Sul, e com apenas 17 anos já jogava pelo profissional onde disputou jogos pelos campeonato estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro da Série D, o jogador começou a ganhar as oportunidades através do então técnico do clube Zé Humberto, já em 2020 chegou ao Atlético Goianiense para equipe sub 20 onde foi campeão da categoria e no profissional daquele ano jogou quatro partidas sendo uma pelo estadual e três pela Copa Verde, já em 2021 o clube o emprestou ao Grêmio Anápolis onde com apenas 19 anos entrou para história do clube sendo campeão estadual desbancando os grandes como Goiás, Vila Nova e Atlético.

PRÓXIMA PARTIDA

O Atlético Goianiense volta a campo no próximo domingo (31), vai até Recife para enfrentar o Sport, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.