De Jacaré, Mart’nália é eliminada na semifinal do ‘The Masked Singer Brasil’

A noite da última terça-feira (4) reservou grandes surpresas para a semifinal de “The Masked Singer Brasil”. O programa apresentado por Ivete Sangalo eliminou mais um mascarado e definiu os outros quatro que se enfrentarão na grande final.

Pela primeira vez na temporada, as apresentações foram individuais e a plateia votou em cada personagem para eleger os dois melhores da noite. Jacaré foi o primeiro a cantar e seguir a nova dinâmica, a música escolhida foi “Brisa”, sucesso de Iza.

Unicórnio seguiu a noite de apresentações e cantou “Girl From Rio”, hit de Anitta. Arara foi a terceira a se apresentar com o samba “O Show Tem Que Continuar”.

O Monstro foi o penúltimo personagem a cantar no palco do reality com “Tempo Perdido”, de Legião Urbana, para surpresa dos jurados. Gata Espelhada fez a última apresentação individual da noite com “Rolling In The Deep”, de Adele.

Através dos votos, a plateia salvou dois mascarados: Monstro e Arara. Ambos foram direto para a final e escaparam da eliminação. Já a Gata Espelhada foi salva pelos jurados e deixaram a última batalha entre Unicórnio e Jacaré decidirem a saída de um deles.

Após a apresentação de ambos, Unicórnio ficou com a última vaga da final após a votação dos jurados. A identidade do Jacaré foi revelada e Mar’tnália se mostrou emocionada ao sair da competição na semifinal.

Confira os melhores momentos: