De lingerie, Gabi Martins ostenta corpão e impressiona web; veja fotos

Gabi Martins impressionou os seguidores na noite da última segunda-feira (18). A cantora postou alguns cliques onde apareceu de lingerie ostentando o corpão.

A cantora que está em Salvador com o amado Tierry, apostou em um modelo em body rendado com decote e detalhes em tiras. “A tua cama me chama , me chama. Sou eu quem tu ama, tu ama. Faz amor com ela pensando em mim E nessa hora não dá pra fingir”, escreveu na legenda em referência a CONFIRA, “Story mentiroso”.

Nos comentários, não faltaram elogios para a sertaneja. “Maravilhosa”, escreveu uma seguidora. “Coisa mais linda”, comentou outra fã. “Belíssima”, pontuou outro usuário.

Confira a publicação: