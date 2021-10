De olho na terceira vitória seguida no Brasileirão, Atlético-GO deve ter apenas uma mudança para encarar o Sport – Futebol Interior

Goiânia, GO, 29 (AFI) – Embalado por duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Atlético-GO está tendo praticamente uma semana cheia para se preparar para o próximo desafio para se manter na parte de cima da tabela. Neste domingo (31), fora de casa, o Dragão visita o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, próximo ao Recife, às 20h30.

Para o duelo, o técnico Eduardo Souza tem um desfalque certo e por isso, só deve fazer essa mudança no time titular do Atlético-GO em comparação a que venceu o Grêmio no último jogo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Willian Maranhão está de fora. Ele deve ser substituído por Gabriel Baralhas, reserva direto da posição.

O volante é o único desfalque entre todo o elenco, afinal o Departamento Médico está vazio, sem nenhum jogador tratando de lesão. Titular no setor ofensivo, o jovem atacante Ronald confirmou que o primeiro objetivo é manter a equipe na elite nacional, para depois pensar em feitos maiores, como por exemplo conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022, ou até mesmo na Libertadores.

“É um sonho. A gente está nessa briga, mas o importante é deixar o Atlético-GO na Série A. Depois, a gente pensa em buscar uma vaga na Libertadores que é o que todo mundo sonha”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta semana.

Até por conta disso, o Atlético-GO deve entrar em campo neste final de semana com a seguinte formação: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e André Luís; Ronald, Zé Roberto e Janderson.

Atualmente, o Atlético-GO aparece na nona colocação do Brasileirão, com 37 pontos ganhos. O Internacional, primeiro time dentro do G6, tem 41.