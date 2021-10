De saída do Goiás, volante recebe propostas do exterior – Futebol Interior

Goiânia, GO, 21 (AFI) – Sem acordo para renovar o contrato com o Goiás, que se encerra em dezembro, o volante Breno deve ter seu futuro fora do Brasil.

De acordo com representantes do jogador, propostas dos Emirados Árabes e da Espanha chegaram até Breno, que ainda não decidiu qual será o seu destino a partir de 2022.

Breno foi perdendo espaço aos poucos com o técnico Pintado e vem treinando com o elenco após se recuperar de uma pubalgia, mas sequer está sendo relacionado. A última vez que esteve em campo foi em agosto.

Revelado na base do próprio Goiás, Breno está no profissional desde 2019. Ao todo, o volante de 21 anos disputou 73 partidas e não marcou nenhum gol.

Faltando sete jogos para o fim da Série B do Brasileiro, o Goiás está na terceira colocação, com 52 pontos, dois a mais que o quinto colocado CRB.

Na próxima terça-feira, o Verdão faz um confronto direto com o Botafogo, na Serrinha, pela 32ª rodada. O Fogão é o vice-líder, com 55.