De todos os sons: conheça Nêssa, um dos novos nomes da música baiana

Ela é soteropolitana e no cenário da música pop baiana, é um marco desde 2017. Personalidade é o que não falta para cantora Nêssa. Uma jovem de 28 anos, que já conquistou muitos artistas pelo talento e pela capacidade de adaptação musical. É por isso que ela integra mais um episódio da nova edição do Estúdio iBahia.

Foi o ritmo que deu o tom a carreira de Nêssa. Sob influência do rock, trap, pagode eletrônico e claro, do samba, ela estreou – como boa baiana – trazendo muita originalidade na voz e ao mesmo tempo, uma potência vocal conhecida por poucos. Foi há 4 anos que ela colocou no ar o primeiro single e clipe autoral “Só Vem” e desde então tudo mudou na vida dela.

Apesar do pouco tempo de carreira, Nêssa revelou não saber como a música a transformou de forma tão rápida e arrebatadora.

“A música surgiu na minha vida em um momento em que eu estava sem saber se eu queria continuar no meu trabalho, na minha área de formação porque eu não me via trabalhando com aquilo a vida inteira…Eu descobri o meu amor pela música, trabalhando com música. Não era uma coisa que eu já era apaixonada, eu me descobri cantora”, contou a artista.

Nêssa já cantou com inúmeros artistas entre eles Pabllo Vitar, Psirico e ÀTTØØXXÁ (Foto: Acervo pessoal / Nêssa)

Hoje, ela é cantora, compositora, ilustradora e designer. No dia a dia, continua mantendo essa pluralidade de atividades. Quando se esmiúça sobre essa rotina multifacetada, incluindo o período da pandemia da covid-19, a descrição da jovem é única.

“O contexto atual é complicado, acho que para maioria dos artistas. A gente não tá passando por uma fase que favorece o nosso trabalho, é um trabalho do entretenimento, né? Eu como compositora fui muito afetada nesse quesito, fiquei um bom tempo consegui compor, ainda me afeta emocionalmente; mas, eu acho que o melhor momento da minha carreira foi antes da pandemia”, contou ela.

Não há como negar que Nêssa contagiou a música pop baiana. As parcerias foram consequências do trabalho dedicado apresentado por ela. Em 2019, foram lançados três singles com Nêssa – ‘Que Calor!’, uma parceria com Yan Cloud e a drag Nininha Problemática; ‘Slow Motion’ e ‘Não se Apega’. E não parou por aí, em janeiro de 2020, ela participou de ‘Aquele Swuing’, com ÀTTØØXXÁ, Zamba e Yan Cloud.

Em 2019, foram lançados três singles com Nêssa (Foto: Acervo pessoal / Nêssa)

Em análise a quantidade de feats realizados por ela antes, durante e depois do carnaval fica claro como tem sido precioso esse momento para Nêssa.

“Cantei muito no carnaval, cantei todos os dias. Conheci artistas incríveis, dividi o palco com artistas como Pabllo Vittar, Psirico…Depois disso vieram parcerias importantes. Então era um momento que minha carreira tava dando uma guinada pra cima mas, aí com a pandemia a gente teve que parar as atividades”, contou animada e esperançosa para o pós pandemia.

Nêssa é cantora, compositora, ilustradora e designer (Foto: Acervo pessoal / Nêssa)

O trabalho autoral mais recente da artista é a música “Tara”, em parceria com a cantora Alana da banda A Dama do Pagode. A faixa foi lançada com clipe produzido pela Macaco Gordo, assinado pelo diretor Chico Kertész. A previsão é de mais sucessos por aí.

“Bom, a gente tem bastante música sim pra lançar. Antes da pandemia, a gente vinha num ritmo criativo muito grande, então tem bastante material guardado. A gente já tem um clipe gravado com um feat do Rio de Janeiro, o clipe e a música já estão prontos. A gente está só esperando momento”, finalizou Nêssa.

Confira a discografia de Nêssa

2017 – Só Vem

2018 – Hard

Eu não ando só (feat. Família Tríplice)

Eu Juro (feat com Àttøøxxá no ep Luvbox)

2019 – Que calor! (feat com Yan Cloud e Nininha Problemática)

Slow Motion

Não se apega

2020 – Aquele Swing (feat com Yan Cloud, Zamba e Àttøøxxá)

Tara (feat com A Dama)

Amor é Mar (part. no ep. Planos e Danos de Murilo Chester)

2021 – Atrevida (feat com O poeta)

Margarida Perfumada

No Repeat (feat com Cronista do Morro e Zamba)

Na Maldade (feat com Cronista do Morro e Zamba)

Mete Dança (Part. ep Amor e Suor de Kafé)

Diaba (part. no ep As Travestis)



