Deborah Secco abre o jogo sobre estilo de vida: ‘Não sou fitness’

Deborah Secco abriu o jogo sobre estilo de vida e alimentação em conversa com o Uol. A atriz revelou que mudou seus hábitos alimentares em 2015, após o nascimento de sua filha, mas ainda não segue uma alimentação saudável.

“Eu, infelizmente, não tenho uma alimentação saudável. Com o nascimento da Maria, melhorei muitas coisas, mas ainda longe do ideal”, disse.

“Não sou uma pessoa fitness, que ama se exercitar. Mas quando o faço é pela saúde, para estar com o preparo para brincar com a Maria. […] Estar com a minha família é o que me deixa mais saudável”, concluiu.