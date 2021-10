A Decathlon busca novos talentos em todo o país. A empresa, considerada a maior varejista de artigos esportivos do mundo, com mais de 1.500 lojas em mais de 50 países, está com as inscrições abertas para o Programa “Seja Escalado para o Time Decathlon”.

A iniciativa de aceleração profissional visa atrair e desenvolver novos talentos, preparando-os para assumir cargos de liderança em diferentes unidades da empresa. Há chances em cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.

Para participar, é importante ter ensino ensino superior completo, vivência em gestão de pessoas e disponibilidade para mudança. Ainda, a empresa ressalta que busca pessoas ousadas e apaixonadas por esporte, que se identifiquem com os valores da marca – vitalidade, generosidade, responsabilidade e autenticidade. aberta para o país.



Você Pode Gostar Também:

Por fim, como as posições são para atuação em loja física, os interessados devem ter disponibilidade para trabalho em formato de escala 5×2 e aos finais de semana e feriado.

Os profissionais serão contratados no regime CLT e receberão salário compatível com o mercado. Além disso, eles terão direito a inúmeros benefícios, como por exemplo: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, remuneração variável, participação nos lucros e resultados, licença maternidade estendida, universidade corporativa para treinamentos e desenvolvimento do colaborador, auxílio esporte e desconto de 30% em produtos das marcas Decathlon.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa de aceleração da empresa deverão acessar a página de carreiras, disponível em https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon, para cadastrar o currículo e participar da seleção. As inscrições permanecerão abertas até o dia 30 de outubro e o início das atividades está previsto para novembro.

O processo seletivo será dividido em etapas, sendo:

Aplicação na vaga;

Testes Online;

Dinâmica de Grupo Presencial;

Entrevista Individual; e

Carta proposta.