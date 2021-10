Definidos os primeiros “mata-matas” do Gaúcho A2. Confira detalhes! – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 17 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve neste domingo o encerramento de sua fase classificatória e a definição dos confrontos nas quartas de final, assim como os dois times rebaixados.

No Grupo “A”, União Frederiquense (29 pontos ganhos) e Veranópolis (28 pontos ganhos) já estavam classificados e, neste domingo, Cruzeiro (18 pontos) e Brasil de Farroupilha (16 pontos) conquistaram a classificação.

No Grupo “B”, Guarany de Bagé (29 pontos ganhos), Lajeadense (27 pontos) e Avenida (23 pontos ganhos) entraram nesta última rodada, classificados, e a última vaga ficou com São Paulo (19 pontos ganhos).

IGREJINHA, REBAIXADO E O OUTRO REBAIXAMENTO COM DECISÃO NO TRIBUNAL

No Grupo “A”, o rebaixado foi o Igrejinha (14 pontos), com o Passo Fundo (15 pontos) se safando nesta última rodada ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1 e o Igrejinha apenas empatar com o Brasil de Farroupilha.

No Grupo “B”, o último colocado foi o São Gabriel (5 pontos), mas o Grêmio Bagé (11 pontos) poderá perder doze pontos e ser o time rebaixado.

Por ter, teoricamente, escalado jogadores irregulares, o Bagé iria ser julgado nesta quinta-feira, mas o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha adiou a decisão para esta próxima semana.

ENTENDA A ACUSAÇÃO CONTRA O BAGÉ

No regulamento do Campeonato Gaúcho A2 é proibida a escalação de jogadores que tenham disputado alguma primeira divisão estadual, e o Bagé fez a utilização de vários atletas que disputaram a primeira divisão em alguns Estados.

O departamento jurídico do Bagé alega que não poderia escalar jogadores que atuaram na primeira divisão gaúcha e não em outros Estados.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA A2 GAÚCHA

Nesta fase do Campeonato Gaúcho da A2 os oito classificados se enfrentam em dois mata-matas, com os melhores passando para as semifinais.

Os confrontos serão os seguintes:

União Frederiquense x São Paulo

Guarany de Bagé x Brasil de Farroupilha

Veranópolis x Avenida

Lajeadense x Cruzeiro

DETALHES DO REGULAMENTO

A A2 Gaúcha teve início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que foram divididas em dois grupos de oito times que jogaram entre si, dentro do grupo, em turno e returno, com os quatro primeiros de cada grupo passando para a próxima semana.

Depois, os quatro classificados farão mais dois “mata-matas” com os vencedores conquistando o acesso para a elite gaúcha de 2022.

Campeonato Gaúcho – A2

14ª Rodada – Última da Fase Classificatória

Domingo – 17/10/2021

Brasil de Farroupilha 0 x 0 Igrejinha

Tupi 0 x 0 Glória

União Frederiquense 1 x 1 Veranópolis

Passo Fundo 3 x 1 Cruzeiro

São Gabriel 2 x 1 Inter de Santa Maria

Guarani de Venâncio Aires 0 x 3 Guarany de Bagé

Bagé 1 x 3 Lajeadense

Avenida 0 x 0 São Paulo