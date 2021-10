Definidos últimos cinco classificados e os confrontos das quartas – Futebol Interior

Campinas, SP, 3 (AfI) – Mais cinco clubes garantiram, neste domingo, suas vagas nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora sobraram apenas oito clubes de um total de 64 que iniciaram a temporada. Os confrontos das quartas estão definidos e devem começar no próximo final de semana.

OS CLASSIFICADOS

No sábado confirmaram vagas: Caxias-RS, Uberlândia-MG e Aparecidense-GO. No domingo completaram a lista os seguintes times: Campinense-PB, Ferroviária-SP, América-RN, ABC-RN e Atlético-CE.

OS CONFRONTOS

Os novos confrontos estão definidos da seguinte forma:

Ferroviária (1.º – 41) x Atlético-CE (8.º – 26)

ABC (2.º – 36) x Caxias (7.º- 27)

Aparecidense (3.º 35) x Uberlândia (6.º – 30)

Campinense (4.º – 33) x América-RN (5.º – 32)

O REGULAMENTO

A formação dos confrontos estava prevista pelo regulamento. O time de melhor campanha encara o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante. Ferroviária, ABC, Aparecidense e Campinense farão o segundo jogo em casa. A fase contará com o Árbitro de Vídeo (VAR) e os quatro vencedores, além de avançarem às semifinais, garantem acesso à Série C em 2022.

A RODADA

Dona da melhor campanha, a Ferroviária confirmou sua vaga em Araraquara (SP) ao empatar por 1 a 1com o Esportivo-RS, que tinha perdido em Bento Gonçalves (RS) por 2 a 1.

Em Natal (RN), o ABC confirmou sua vaga ao vencer por 2 a 0 o 4 de Julho, depois do empate por 1 a 1 na ida no Piauí. Outro time potiguar, o América-RN, venceu por 4 a 2 o Moto Club-MA, no Maranhão, e fechou a fase com duas vitórias porque em Natal ganhou por 1 a 0.

O Campinense-PB também fechou com duas vitórias, porque foi até Sobral (CE) e venceu o Guarany por 2 a 0, sendo que em casa já tinha vencido por 2 a 1. O Atlético-CE avançou mesmo tendo perdido no Pará por 2 a 1 para o Paragominas. Mas na ida, no Ceará, os atleticanos tinham vencido por 2 a 0, ficando com a vantagem de 3 a 2 no placar agregado.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL: