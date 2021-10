Delegado fala em “tentativa de homicídio”; Jogador que agrediu árbitro fica em silêncio – Futebol Interior

Venâncio Aires, RS, 05 (AFI) – O delegado Vinícius Lourenço de Assunção foi o responsável por prender em flagrante o jogador William Ribeiro, do São Paulo-SP, agressor do árbitro Rodrigo Crivellaro. Assunção afirmou que o chute desferido pelo atleta pode ser considerado uma “tentativa de homicídio”.

“Me parece que o caso mais se assemelha a uma tentativa de homicídio tendo em vista o dolo assumido pelo jogador, já que o árbitro já caído é atingido na cabeça, região sensível, que pode levar a morte. Por essa razão ele foi autuado pelo artigo 121, paragrafo 2º, inciso 2º, combinado com artigo 14, inciso 2º, que é o crime tentado e o artigo 121 é o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, motivo banal, que se assemelha ao caso, já que não há motivo para alguém cometer esse tipo de ato em uma simples partida de futebol”, disse o delegado ao repórter William Oliveira, de Venâncio Aires.

Na terça-feira, o atleta William Ribeiro, do São Paulo, deu um chute na nuca do árbitro, já caído, e o deixou desacordado durante a partida entre Guarani e São Paulo no Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2.

“Não se justifica a conduta desse atleta, que por sinal já possuiu alguns antecedentes por violência. Situação triste em ter que decidir na autuação em flagrante deste rapaz que será levado a penitenciaria e ficaria a disposição da justiça. O acusado se reservou ao direito de permanecer em silêncio”, seguiu Assunção.

RETOMADA!

O jogo foi suspenso após a agressão. Nesta terça, a FGF confirmou que a partida será retomada às 15h30. A partida prosseguirá a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani estava vencendo por 1 a 0.