Delineado invertido: aprenda a fazer a maquiagem que é tendência entre as famosas

Se você é da turma que está sempre ligada nas novidades de beleza, já deve ter visto o delineado invertido, técnica que tem se tornado queridinha entre as famosas. A tendência, que veio das passarelas pelas modelos da Dior, já está inclusive em vários vídeos no TikTok.

E hoje iremos ensinar como fazer. Para quem não sabe, o olho preto é um clássico da maquiagem, mas andava meio em baixa. Apesar de impactante, a make nada careta que caiu nas graças da internet é mais fácil de fazer do que você imagina.

A teoria é simples:

marcar rente aos cílios inferiores e puxar um gatinho para a pálpebra superior. O resto do olho é você quem escolhe como fazer.

A ideia otimista de andar por aí com um olhão poderoso combina perfeitamente com o momento que estamos vivendo. Com a vacinação avançando em todo o país, nada melhor do que uma maquiagem potente e inovadora, mas que não foge muito ao que já estamos acostumados, para rever as amigas no seu bar favorito. Aproveite!! As informações são da Revista Quem.