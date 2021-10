Dennis DJ lança mais duas faixas de novo DVD ‘O Impossível’

Após o lançamento com participação de Gusttavo Lima, Jorge, da dupla com Mateus, e Thiago Brava, Dennis anuncia mais duas faixas do DVD ‘O Impossível’. Agora é vez de apresentar as faixas “Modo Avião”, com Luiza e Maurílio, e “Pimenta” ao lado de Bruno e Marrone.

“Sempre me perguntavam se ainda tinham artistas que eu gostaria de gravar e, sim, tem muita gente. Só não imaginava que eu iria conseguir reunir praticamente todos, no mesmo projeto. Sempre tive o sonho de gravar com esses artistas. A ideia desse projeto veio, depois de me reunir com compositores e algumas audições. São dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz. Antes era um sonho individual de gravar com cada um deles, mas agora posso realizar um mega sonho de todos estarem juntos. Coloquei minha produção nas letras amor e ‘sofrência’, são músicas mais profundas, tenho certeza que o público vai se surpreender”, explicou Dennis sobre o nome do DVD.