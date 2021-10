Denunciado no STJD, ex-Ponte pode desfalcar o Cuiabá por até seis jogos – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O Cuiabá pode ter o desfalque de Clayson por até seis rodadas no Campeonato Brasileiro. O atacante foi denunciado Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão no jogo contra o Juventude.

Já no fim do duelo, Clayson levou o amarelo, reclamou e foi expulso. Segundo a súmula, o atacante ainda deu uma ‘peitada’ no árbitro Caio Max Augusto Vieira. O julgamento será em 19 de outubro e o jogador já cumpriu um jogo de suspensão automática.

Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.

BRASILEIRÃO

Depois de empatar por 2 a 2 como Grêmio, fora de casa, o Cuiabá chegou a 30 pontos, em 12º lugar. Volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando recebe o São Paulo, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 25ª rodada.