Depois do acesso, Campinense concentra ações na semifinal contra o Atlético-CE – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 19 (AFI) – Que festa nada ! O Campinense já mudou o foco e depois de conquistar o acesso para a Serie C de 2022, deixou a celebraçao de lado, e voltou aos trabalhos para as semifinais do Brasileiro Série D, contra o Atlético Cearense, jogos marcados para o final de semana em Horizonte-CE, no Domingão, e dia 31 em Campina Grande, no Amigão, valendo vaga na grande final.

O técnico Ranielle Ribeiro, falou nesta semana sobre o novo desafio e em entrevista a uma emissora de rádio local (CBN), avaliou o adversário, o Atlético-CE, que era um time da sua chave na fase inicial e a seu ver o mais organizado taticamente. “Um time (Atletico), que tem movimentos defensivos e ofensivos muito bem orquestrados, é o trabalho do Raimundinho, que está sendo desenvolvido e os atletas têm assimilado de uma maneira positiva. Isso traz muita complicação para quem joga contra eles”, disse Ranielle.

Jogando fora

O treinador da Raposa frisou ainda que o fato do primeiro jogo ser fora deve ser levado em conta: ” Primeiro jogo, que vai ser lá em Horizonte-CE, que tem uma temperatura muito alta, campo pesado, diferente do que estamos acostumados, então são muitas adversidades. Tivemos dois resultados positivos contra eles na primeira fase, mas tivemos muita dificuldade em construir esses resultados. Agora é concentrar, treinar esse resto de semana, para começarmos a caminhada em busca do nosso novo objetivo, que é a conquista do Brasileiro”, ressaltou ,que ainda agradeceu o torcedor da Raposa pelo apoio e o vinculo que vem tendo com os paraibanos.

Eleições na Raposa

Ao mesmo tempo o Campinense vive clima de eleições. Nesta semana o atual presidente Phelipe Cordeiro assegurou que não será candidato às reeleição. Falando à imprensa local, disse que tem o sentimento de dever cumprido e o coração carregado de gratidão, mas não irá concorrer à reeleição para a presidência do clube.

“Com responsabilidade e muita transparência, mostramos que é possível elevar o Campinense para onde ele nunca deveria ter saído: campeão paraibano e a nossa maior conquista, que foi o tão sonhado acesso à Série C”, afirmou. Segundo a imprensa paraibana, entre os nomes de possíveis candidatos estariam do ex-presidente Willian Simões, e do diretores atuais, Danylo Maia e Rômulo Farias.