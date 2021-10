Desgaste físico pode forçar mudanças no Sport para confronto contra o Santos – Futebol Interior

Recife, PE, 15 (AFI) – Esboçando reação contra o rebaixamento, o Sport deve ter mudanças em sua formação titular para o confronto contra o Santos, domingo, às 20h30, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na parte de baixo da tabela.

Logo após a derrota para o Cuiabá, por 1 a 0, na última rodada, o técnico Gustavo Florentín citou o desgaste físico do elenco com a sequência de jogos num curto espaço de tempo e acredita que o melhor momento para mexer seja neste final de semana, mesmo contra um adversário direto contra o Z-4.

“Essa é sim uma possibilidade (de rodar o elenco). Venho conversando com os jogadores, tenho uma ideia baseada no que queremos para a próxima partida. Mas isso vai passar muito pela comunicação e sinceridade dos atletas quanto à recuperação física”, disse o treinador.

Outro fator que será levado em consideração é o deslocamento do time de Cuiabá até Recife entre quinta e sexta-feira. O elenco terá praticamente o sábado para descansar, o que também fará a comissão técnica alterar o cronograma para ter o elenco menos desgastado para a partida.

“Vamos fazer todo esforço para chegar bem no domingo, buscando a melhor maneira para que os jogadores possam descansar. Somente teremos tempo para isso”, completou Florentín.

Para a partida, a comissão técnica segue sem poder contar com os meias João Igor e Thiago Lopes; e o atacante Neílton, todos entregues ao departamento médico. O zagueiro Rafael Thyere, com dores musculares, é dúvida e deve ser preservado.

O Sport soma 26 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento com uma combinação de resultados. Para isso terá que vencer o Santos e contar com derrota do Juventude.

Com muitas dúvidas, o Sport poderá enfrentar o Santos com a seguinte formação: Maílson; Weverthon (Luciano Juba), Chico, Sabino e Sander; Marcão Silva (Ronaldo Henrique), Hernanes, José Welison e Gustavo Oliveira; Mikael e Everaldo (Paulinho Moccelin).