Detox: aprenda receita de suco verde com melão, couve e linhaça para café da manhã

Não só procurado por aqueles que seguem dietas saudáveis, o suco verde traz inúmeros benefícios ao corpo humano, dentre eles, estão a renovação do funcionamento fisiológico do aparelho digestivo, a melhora da circulação e o aumento da energia. Apesar do que muitos pensam, o suco verde não deve substituir o café da manhã, mas sim acompanhar outros alimentos durante a primeira refeição do dia.

Duas dicas de ouro para o passo a passo é que só se deve bater o suco na hora de consumi-lo e para não extrair os nutrientes, é indicado não coar ou adoçar a bebida. Confira a receita, dada pelo Aqui Na Cozinha:

Receita Suco Verde com Melão, Couve e Linhaça