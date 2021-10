Dia D da vacinação antirrábica em Penedo acontece neste sábado, 30

Confira na notícia os locais com vacina disponível para imunizar cães e gatos

Decom PMP

Proprietários e cuidadores de cães e gatos que residem em Penedo devem levar neste sábado, 30, o animal de estimação ao local mais próximo da campanha de vacinação antirrábica.

O Dia D do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) acontece em 18 pontos e conta ainda com atuação de equipe volante.

A imunização de cães e gatos em Penedo começou no início da semana, nas comunidades da zona rural, vacinando animais com idade a partir dos três meses e os que expiraram o ciclo de 12 meses da última vacinação.

Agora, o trabalho será concentrado na área urbana, das 8h às 17 horas. Confira abaixo os pontos de vacinação:

Centro de Saúde III (antigo Sesp), no anexo do PSF Oiteiro e nos postos de saúde Santo Antônio (Barro Vermelho); Cohab, Vila Matias; São José; José Edileno; Sesi (Cacimbinhas) e Gabriel 4.

Escolas Gabino Besouro, Irmã Jolenta, Comendador José da Silva Peixoto, Dr. Alcides Andrade e Maria da Glória Pimenteira

Sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem), da Associação de Moradores do Conjunto Dom Constantino, Praça do Conjunto Mata Atlântica e Centro de Inclusão Digital da praça de Santa Luzia (Barro Duro).

Vacinação ampliada

A vacina contra raiva também estará disponível no ponto de vacinação do bairro Santa Luzia (Centro de Inclusão Digital/praça do Barro Duro) entre os dias 03 a 05 de novembro para atender retardatários.

A SEMS Penedo informa ainda que proprietários de grande quantidade de cães e gatos devem solicitar a vacinação em domicílio no posto situado na Praça Santa Luzia (Centro de Inclusão Digital), assim como donos de animais de comportamento agressivo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP