A sobremesa é uma das partes preferidas da alimentação de muita gente. Quem nunca almoçou ou jantou pensando no doce que viria depois? Como o dia dessas delícias é comemorado neste sábado (9), listamos 10 receitas de sobremesa com chocolate para você se deliciar no final de semana.

Tem receitas para dividir com a família toda, outras individuais, com chocolate branco, com mistura com frutas, clássicos e por aí vai. Confira: