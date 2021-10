Dia das Crianças! Confira cardápio especial para alegrar feriado da meninada

Um dos feriados mais coloridos e animados do ano já está na porta: o Dia das Crianças! A data, celebrada no dia 12 de outubro – desde 1955, no Brasil -, comemora a vida dos menores, com direito à presentes, brincadeiras e muitas guloseimas. Para você que ainda não sabe o que pedir para esse dia tão especial, o portal iBahia dá uma ajudinha. Confira o cardápio especial para o Dia das Crianças:

Focada na inovação, a Bendito Salgado preparou um cardápio delicioso que é uma verdadeira diversão para a criançada. Os “Pop Its” são a sensação do momento no mundo infanto-juvenil, pensando nisso, a Bendito criou uma versão deliciosa deste brinquedo, uma barra de chocolate recheada com casadinho cremoso de brigadeiro branco e ao leite. Bom de apertar e melhor ainda de comer!

Outra alternativa que entretem bastante a meninada são as Canecas Versão Kids, elas vêm prontas para brincar de colorir com giz de cera e tinta guache, e dentro da caneca, conta com um delicioso bolo de pote colorido e super recheado com brigadeiro gourmet cremoso e colorido. O melhor de tudo é que depois que lavar ela fica pronta de novo e a brincadeira continua. Para quem adora bolinhos, os Kits de 4 CupCakes recheados de brigadeiro gourmet cremoso e cobertos com mais brigadeiro também é uma excelente pedida.

Se o foco é começar o Dia das Crianças com um café da manhã ‘daqueles’, a Bendito preparou um kit mega especial. O box vem com salgados variados, pãozinho, mini pizza, doces, bolo de pote, kit guloseima, suquinho de uva e nescau tudo isso numa linda caixa temática.

Para completar o cardápio Kids, os bolos piscina, que simplesmente inundam de cobertura por onde passam, são maravilhosos e atendem bastante bem as demandas da data. Para as crianças, criamos o de baunilha e chocolate com cobertura de brigadeiro gourmet cremoso e branco com aquela massa fofinha que desmancha na boca.

Faça já sua encomenda rápida e fácil pelo site www.benditosalgado.com.br

Repleto de doçuras super coloridas e deliciosas, o Viva Gula também preparou um cardápio diferenciado para o Dia das Crianças. Tem picolé, cookies, bolo caseiro, tortas e até um box mega especial em homenagem à criançada.

Se o calor castigar e impedir a brincadeira de continuar, o Viva Gula tem duas soluções deliciosas: picolés com recheio de Red Velvet e Oreo. Ambos servem para lanchar ou consumir como sobremesa, assim como os demais doces oferecidos, como os Cookies Gigante com Brigadeiro de Colher, Pirulito Recheado, Maçã do Amor e Docinho de Oreo.

Caso a molecada seja do time dos bolos e tortas, há inúmeras opções para saciar esse desejo. São execelentes pedidas o Bolo Caseiro Confete, Torta Explosão, Torta Infantil – com ou sem Kit Kat-, Cup Cake Infantil ou Brigadeiro e a fantástica Torta Cookies Com Nutella.

A Caixa Infantil não pode ficar de fora, né?! O kit conta com várias guloseimas citadas acima e custa apenas R$ 99,00.

A Nonna Confeitaria lançará um novo milkshake, o “Shake Lalá”, em homenagem ao Dia das Crianças. A bebida gelada será de floresta negra com bolo de chocolate, cereja, suspiros e muitas gotas de chocolate. O lançamento será no dia 12/10.