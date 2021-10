Dia das Crianças: confira opções de lazer para os pequenos em Salvador

Os pais que quiserem proporcionar um Dia das Crianças diferente para os filhos, têm uma série opções de programação em Salvador que vão desde filmes, shows, contação de história a exposições interativas. Então, para aproveitar o dia 12, listamos opções de diversão para as crianças e a família. Confira:

Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho

Seguindo todos os protocolos de segurança, nos dias 11 e 13 de outubro, após a exibição dos filmes “O pequeno príncipe” e “Luca”, o Museu fará a distribuição de lanches e picolés, respectivamente. Já nos dias 14 e 15 de outubro, além da distribuição de lanches, após a exibição dos filmes “Homem-Aranha Longe de casa” e “Up, altas aventuras”, a instituição também realizará oficinas de máscaras e pinturas.

Natureza Gigante, Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping exibe a ‘Natureza Gigante’, exposição gratuita de insetos de até 4m. Com movimentos e sons realistas, o cenário reproduz o habitat natural dos bichos e as crianças podem conferir 10 réplicas. E para o período de 09 a 12/10, os pequenos terão encontros com personagens e receberão balões temáticos com desenhos de insetos. O espaço possui ainda oficinas de slime e gesso para completar a diversão da criançada.

Turma do Snoopy, Shopping da Bahia

Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping da Bahia apresenta a exposição Snoopy e sua Turma. Até 26/10, os visitantes (e também seus pets de estimação!) Poderão fazer uma viagem encantadora pelo mundo da Peanuts, a história em quadrinhos criada por Charles M. Schulz, cujos personagens são amados por gerações. A exposição está instalada na Praça NR-2, no segundo piso.

Trilha dos Dinossauros, Parque Shopping da Bahia

As crianças que visitarem o Parque Shopping Bahia poderão se impressionar na Trilha dos Dinossauros no Magic Games Park (Piso L2), se aventurar no Magic Shark – um tubarão escorregador de 10 metros na Praça de Eventos (Piso L1), fazer atividades lúdicas na loja Oficinas do Parque (Piso L2) com oficinas de slime, gesso, pintura, além de aproveitar os games e jogos de realidade virtual no operação Arcade XP (Piso L2).

A Trilha dos Dinossauros é uma das principais atrações do Magic Games Park, maior parque indoor não-temático da América Latina. Além da trilha, o parque oferece mais de 130 opções, como jogos de corrida e de basquete, arvorismo, roda gigante, air hockey, carrossel, barco Viking e muito mais. O acesso aos brinquedos é realizado com fichas que custam R$ 5 a unidade, sendo que a quantidade de fichas necessárias varia para cada brinquedo.

Turma da Mônica, Shopping Paralela

A Turma da Mônica chega ao Shopping Paralela neste mês das crianças. Os personagens de Maurício de Sousa têm encontro marcado com crianças e fãs dos gibis, filmes e desenhos animados para uma sessão de fotos gratuita e muita diversão. De quinta-feira a domingo (07 a 10/10), Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda a turma do bairro do Limoeiro estarão na Praça de Eventos I, entre 16h e 19h30. Para garantir a segurança de todos e evitar aglomeração, é necessário agendamento para o meet no site https://institucional.shoppingparalela.com.br/

Outra novidade que vai animar a criançada é o Passaporte Divertido, que dá bônus para atrações de lazer do Shopping Paralela à medida que for sendo preenchido. Com o passaporte, que tem validade até o dia 24 deste mês de outubro, se o cliente aproveitar três atrações de lazer, ele recebe um novo voucher para se divertir gratuitamente numa quarta atração, como Game Station, Boliche Paralela, Laser Force, UCI Orient Paralela, YouPlay, Super Força HQ – Turma da Mônica e Guiga’s Golf.

Tio Paulinho, Shopping Bela Vista

O Parquinho do Tio Paulinho fará a alegria das crianças no Shopping Bela Vista. A atração inédita tem cama elástica, 2 tobogãs e oficina de slime para crianças de 1 a 12 anos. O ingresso para os brinquedos é de R$ 5 para 5 minutos de diversão e a oficina de slime custa R$ 10. A atração segue até 17 de outubro no empreendimento e funcionará no mesmo horário do shopping.

Tio Paulinho e oficina de slimes, Shopping Piedade

Nos dias 02 e 09/10, o agito será comandado por Tio Paulinho, das 14h às 16h. No dia 16/10 tem Oficina de Artes e no dia 23/10 os pequenos vão poder participar de uma Oficina de Slime, das 13h às 17h. Para fechar o Mês das Crianças com chave de ouro, no dia 30/10 acontece um Halloween com Tio Paulinho e sua turma animando toda a família, das 14h às 16h. Mundo Marinho, Salvador Shopping O Salvador Shopping a exposição Internacional Mundo Marinho, composta por robôs que reproduzem de forma fiel uma gama de animais marinhos através de sons, movimentos e efeitos especiais. A mostra é aberta ao público e pode ser visitada gratuitamente na Praça Central, piso L1, até o dia 15 de outubro, proporcionando uma experiência única e sensorial para toda a família. Integram o acervo, modelos que impressionam pela beleza, como baleias, golfinho, tubarão e o polvo gigante. Outra opção é para os apaixonados pelas tartarugas marinhas, que podem visitar a exposição da Fundação Projeto Tamar. Através de painéis e réplicas em tamanho real das tartarugas, o público pode conhecer mais sobre esses animais, as ameaças que enfrentam e o que o Projeto Tamar, há mais de 40 anos, faz para protegê-los. No piso L1, em frente à BMart, os visitantes descobrem como fazer parte da conservação marinha.

Fundação Gregório de Matos (FGM), por meio da Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, promove uma programação especial para o Dia das Crianças nas bibliotecas municipais.

Na Biblioteca Edgard Santos, na Ribeira, será realizada uma série de atividades, com o objetivo de fomentar a leitura e de inserir as crianças no rico universo dos livros. Uma delas ocorrerá às 14h desta sexta-feira (8), com a contação da história do livro “Flora, faça florir!”, da escritora Janete Marques. A obra aborda temas como empatia, sororidade e ancestralidade.

A apresentação será da mediadora de leitura Catarina Assis, fundadora e gestora do Instituto Educar – Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor, cujo coral participa da interpretação das aventuras da menina Flora. No fim da atividade haverá uma intervenção artística, que será exposta em um mural coletivo. Devido aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a atividade, que é gratuita, está restrita a um público de 20 pessoas.

Também nesta sexta-feira (8), às 14h30, será realizado o Café com Autores, que traz um bate-papo com Lorena Ribeiro (@passosentrelinhas) e Deko Lipe (@primeiraorelha). Será o primeiro encontro em comemoração ao aniversário de um ano da Biblioteca Denise Tavares, na Liberdade. Devido à pandemia, o evento será híbrido, com 15 pessoas presenciais, seguindo os protocolos contra Covid-19, e transmissão pelo Instagram da biblioteca