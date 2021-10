Dia das Crianças ‘Cringe’: confira 6 brinquedos que eram tendência nos anos 90

Hoje se comemora o Dia das Crianças e não tem jeito, a nostagia bate e a saudade de ser criança retorna. É realmente difícil não lembrar do brinquedo preferido, dos passeios com os pais ou até daquele lanche saboroso com os amigos.

Pensando nisso, o iBahia resolveu dar uma mãozinha para os mais ‘esquecidos’ e relembrar os 6 brinquedos que eram tendência nos anos 90 e 2000. Por conta dos valores, a maioria das crianças, que hoje é ‘cringe’ e tem entre 20 e 30 anos, teve contato com esses objetos.

Veja a lista completa e feliz dia!