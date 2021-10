Dia das Crianças: especialista dá dicas de como presentear os pequenos nesse pós pandemia

O gosto das crianças mudou, isso não há como negar. Se passaram quase 2 anos de pandemia com isolamento social e as brincadeiras não são mais as mesmas. A interação com o eletrônico se tornou muito mais comum do que o esconde-esconde no parque ou playground dos prédios.

Diante disso, muitas perguntas aparecem, não é verdade?! Principalmente nas vésperas do dia das crianças. O que comprar?! Como estimular os pequenos, que ficaram por tanto tempo em casa?! É melhor um brinquedo individual ou que envolva mais pessoas?!

Para solucionar essas dúvidas, o iBahia bateu um papo com a Solange Argollo, psicopedagoga e orientadora educacional do 2º ao 4º do Colégio Vitória-Régia. No bate papo, ela começou explicando que o Dia das Crianças de 2021 será realmente diferente e que é muito importante que os pais e familiares busquem comprar presentes que promovam a socialização.

“As crianças já tinham uma atenção voltada pra questão da tecnologia e isso foi muito acentuado durante esse período, até por conta da gestão do home office e tantas outras demandas familiares. Então, nesse momento, é ideal e de suma importância que os pais verifiquem um presente em que essa criança possa interagir, não só com o ambiente de casa mesmo com os familiares, mas que venham promover essa questão da interação, da criatividade e concentração”, pontuou a especialista.

Dentro de um contexto mais prático, Solange explicou ainda que o isolamento deixou as crianças trabalhando o individual involuntariamente e que isso merece atenção da família, incluindo padrinhos, madrinhas, avós que normalmente gostam de presentear.

“Jogos também são importantes nesse momento, principalmente jogos que os meninos aprendam regras, que aprendam a lidar também com a frustração, com o ganhar e com o perder, que vão desenvolver um raciocínio lógico, né? A dica é sempre procurar brinquedos em que as crianças possam interagir e possam também estar desenvolvendo”, detalhou.



Busque sempre itens que envolvam a socialização e a interação (Foto: Reprodução)

Se você ainda está com dúvidas do que comprar, confira abaixo 5 dicas essenciais para você observar na hora de comprar um presente do Dia das Crianças:

1) Interação familiar: busque sempre itens que envolvam a socialização e a interação. Seja com os pais, padrinhos, amigos ou irmãos.

2) Incentivo à criatividade: todos os brinquedos que estimulam a criança para criar, imaginar e pensar são importantes.

3) Desenvolvimento da coordenação motora: é importante buscar brinquedos que levem os pequenos a exercitar o corpo. A movimentação corporal é muito importância na infância

4) Ludicidade: crianças são crianças. Os brinquedos precisam ser lúdicos, fazer elas aguçarem o imaginário. Livros são bons exemplos.

5) Concentração: jogos de tabuleiro ajudam muito no desenvolvimento da aprendizagem e da concentração. São opções que devem sempre ser levadas em consideração.

Agora, você deve estar se perguntando: e se meu filho não quiser nada disso?! O que eu devo fazer?! Sobre esse assunto, Solange destacou: