Dia de finados: confira programação dos cemitérios de Salvador

No próximo dia 2 de novembro, Dia de Finados, os cemitérios e casas especializadas realizam uma série de programações para que as pessoas possam visitar ou prestar homenagens aos entes queridos. Pensando nisso, o iBahia resolveu fazer uma lista com todos os detalhes da data e claro, as indicações evitando aglomerações e garantindo o isolamento por conta da pandemia da covid-19. Confira:

Cemitério Jardim da Saudade

O funcionamento do Cemitério Parque Jardim da Saudade será das 7h às 18h. Na programação de Finados, terá missa virtual do bispo Dom Marco Eugênio, às 10h, com transmissão pelo site do espaço e apresentações musicais do Quarteto de Cordas Caribe, André Caldeira e da Banda Estação do Tempo, tendo como mestre de cerimônia a jornalista Camila Marinho.

Ordem Terceira de São Francisco, Quintas dos Lázaros, Ordem 3ª do Carmo, Ordem 1ª e Cemitério dos Israelitas

O funcionamento das unidades será das 07h às 17h30. Na igreja, localizada no Cemitério da Quinta das Lázaros, quatro celebrações serão realizadas: Às 08 horas com Padre Áureo, 09h30 com Cônego Álvaro, às 14h com Padre Jorge e às 16h com Dom Dorival Junior.

No dia 2, será realizada uma missa solene, às 9h, pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, e pelo padre Lázaro Muniz, capelão do cemitério. A missa será transmitida de forma online nas redes sociais da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA), nas plataformas YouTube e Instagram (@santacasadabahia), e contará com a presença do provedor da SCMBA, José Antônio Rodrigues Alves, e membros da Irmandade da SCMBA.

Além da missa da Santa Casa, outras quatro missas serão realizadas ao longo do dia na Capela de Nossa Senhora da Piedade, situada no Cemitério Campo Santo, às 7h, 12h30, 14h e 15h30. Às 10h30 haverá uma oração inter-religiosa com a participação de líderes de diversas religiões, a exemplo do candomblé, umbanda, islamismo, Hare Krishna, católicos e evangélicos. Esta celebração também será transmitida de forma online, através do YouTube e Instagram (@cemiteriocamposanto).

Visitantes – Em anos anteriores à pandemia do coronavírus, o Cemitério Campo Santo já registrou um público estimado em mais de 30 mil pessoas durante a semana que antecedia o Dia de Finados. No ano passado, o local recebeu aproximadamente 1.300 pessoas entre as 6h30 e 17h no dia 2 de novembro. Segundo o gerente do Cemitério Campo Santo, Roberto Guimarães, devido à vacinação e redução de óbitos por Covid-19, a expectativa é que esse ano seja registrado um número aproximado de 4 a 5 mil pessoas, com maior volume no período da manhã, entre as 7h e 13h.

Este ano, o Campo Santo prepara uma ação especial para receber os visitantes, que serão recepcionados com rosas brancas, além da presença de músicos violinistas e saxofonistas.

O Cemitério Campo Santo permanece com todos os protocolos de prevenção à Covid-19, disponibilizando álcool em gel para o público, sinalização dos assentos para distanciamento social, tapetes higienizadores e redução do número de participantes nas missas, conforme recomendado pelo protocolo municipal.