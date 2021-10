Dia especial: Nathalia Dill compartilha primeiros passos da filha; veja vídeo

Para a atriz Nathalia Dill, o Dia das Crianças está sendo mais do que especial. Nesta terça-feira (12), a artista compartilhou com seus seguidores os primeiros passos da sua filha, Eva, fruto do relacionamento com o compositor musical Pedro Curvello.

“Os primeiros passos estão chegando. Feliz Dia das Crianças”, escreveu na legenda do vídeo onde Eva, de 9 meses, anda em um gramado no Rio de Janeiro. Confira:

Recentemente, Nathalia encerrou o seu contrato com a Globo, onde trabalhou durante 14 anos. Na internet, uma colunista chegou a divulgar que o motivo da saída da artista teria sido o baixo engajamento nas redes sociais. A atriz não gostou nada da ‘fake news’ e desmentiu a notícia nas redes sociais: “”Eu estou muito feliz com os rumos da minha carreira. Essa decisão não tem relação nenhuma com redes sociais e afins. E, sim, com novos objetivos”, afirmou.