Dias antes de cirúrgia delicada, Fátima Bernardes surge malhando : ‘só posso caminhar’

Fátima Bernardes se adequou as restrições e improvisou o treino às vésperas de cirurgia delicada, neste sábado (2).

No conforto de casa, a apresentadora apareceu na esteira depois de caminhar.

“Só estou podendo caminhar, mas já vale, né?”, vibrou ela.

A jornalista estará afastada do trabalho por cerca de quatro semanas, devido à uma cirurgia no ombro.

“Fátima Bernardes fará uma operação — uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão — em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta”, comunicou a nota da emissora.