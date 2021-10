É iniciante no universo dos investimentos? Confira algumas dicas que podem ajudar, e muito, a entender esse assunto.

Dicas para começar a investir

Atualmente, o termo investimento tem sido cada vez mais difundido já que, com a internet as aplicações ficaram mais rápidas, fáceis e acessíveis.



Os investidores possuem os mais variados perfis, incluindo os jovens que estão cada vez mais interessados nesse mercado, e como sabemos, nem sempre é fácil entender como os investimentos funcionam e nem por onde começar. Para ajudar os mais novos membros desse time, listamos algumas dicas para esclarecer os principais pontos. Confira!

Prevenir é o melhor remédio

Sabemos que a ideia de garantir uma renda com aplicações é empolgante, afinal, o seu dinheiro trabalhará para você. Porém é importante que decida com calma quais serão as suas opções de investimentos.

Antes de qualquer iniciativa nesse ramo, faça uma reserva de emergência. Investimentos e aplicações possuem riscos, mesmo aqueles que aparentam ter ganho certo. Para minimizar possíveis perdas procure estar respaldado financeiramente. Sendo assim, construa uma base financeira e ,a partir disso, comece a analisar as opções, ou seja, considere a volatilidade do mercado.

Busque conhecimento

Pesquise, leia, assista e consuma materiais que te ajudem a entender sobre o mercado financeiro. Hoje existe uma gama de materiais que tratam desse assunto, busque aprender e sanar todas as dúvidas possíveis antes de começar a investir.

Defina objetivos

Tenha um motivo para se tornar um investidor. A definição de objetivos parece ser uma etapa que pode ser pulada, porém, é importante dar um direcionamento para seus investimentos. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo, dessa maneira fica mais fácil saber em quais produtos aplicar.

Saiba em qual perfil de investidor você se encaixa

Existem 3 perfis de investidores; os conservadores, os moderados e os agressivos.

De maneira sucinta, os conservadores consistem naqueles investidores que possuem baixa tolerância ao risco, ou seja, que não querem investir em produtos que ofereçam possíveis índices de perda. É comum que ao investir nesse modelo, a liquidez seja maior que o rendimento.

Os moderados aceitam investir em aplicações que ofereçam um pouco mais de risco, ou seja, possuem tolerância média ao risco. Nesse contexto, é normal que o investidor aplique em produtos diversificados.

Já os agressivos não têm medo de perder, possuem um alto índice de tolerância ao risco. Nesse tipo de investimento a rentabilidade fala mais alto, tal como o risco.

Tenha disciplina

Se você quer ter um bom retorno com aplicações, é necessário ser consistente na hora de investir. Procure definir uma meta de investimento mensal, diversifique a sua carteira e tenha paciência ao esperar os resultados. Afinal, mesmo que existam aplicações de liquidez imediata, a ideia de investir consiste em ter um retorno sobre o valor aplicado, lembre-se da regra, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade.