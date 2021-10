Dicas para montar a mesa posta

Além disso, é importante ressaltar que cada ocasião pede por uma mesa posta diferente. Pensando nisso, separamos dois tipos de mesa posta para te ensinar a montar e surpreender na hora de apresentar as refeições. Confira!

Antes de mais nada, disponha uma toalha de mesa, jogo americano ou sousplat. Caso escolha as duas últimas opções, lembre-se de que será necessário ter uma peça para cada convidado. Já para a toalha, basta verificar seu comprimento para que as pessoas não tropecem.

Feito isso, é hora de organizar os pratos de acordo com o menu que será apresentado. Os pratos menores devem ficar sobre os maiores e o modelo de sobremesa deve ser disposto apenas após a refeição principal.

Em seguida, disponha os talheres. Os garfos ao lado esquerdo, seguindo a ordem do menor para o maior e de fora para dentro, e as facas e colheres do lado direito, também seguindo a recomendação de tamanho.