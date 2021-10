Dinho Ouro Preto fala de fase com excesso de drogas: ‘Desci ao inferno’

Dinho Ouro Preto falou sobre a relação que teve com as drogas e como ficou fora do eixo durante um período em sua vida. Atualmente, aos 57 anos, ele diz que foi um homem de excessos. Em relação aos vícios, citou álcool e cocaína. Credita também o uso de drogas, na fase inicial da carreira, às próprias inseguranças que tinha na época. “Muito excesso, muita droga e muita acabação”, nas palavras do próprio.