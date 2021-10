Diogo Nogueira se declara a Paolla Oliveira: ‘Meu mais puro amor’

O amor está no ar. Na última semana, Diogo lançou uma música para sua musa Paolla Oliveira, intitulada “Flor de Caña”. Hoje, o cantor apareceu sorridente ao lado da atriz da Globo e aproveitou para se declarar.

“Uma semana do lançamento da música da minha musa, minha inspiração, meu mais puro amor! Presente para ela e pra vocês que amam a gente e só querem viver de amor!”, escreveu Diogo em publicação na rede social.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o namoro em julho. A atriz foi vista curtindo um show do cantor no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Desde então, o casal movimenta as redes sociais com declarações apaixonadas.